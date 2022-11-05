دراسة: حماية النساء الحوامل من تلوث الهواء قد يحسن وزن أطفالهن عند الولادة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن حماية النساء الحوامل من تلوث الهواء قد يحسن وزن أطفالهن عند الولادة، هذا مهم بشكل خاص للأمهات اللاتي يعشن في أحياء مثقلة بنوعية الهواء الرديئة وتعانين من التوتر والإجهاد، بحس بما نشر موقع "Health".

ووفقًا لمؤلفي الدراسة ، فإن تعرض الأم لتلوث الهواء والضغط النفسي خلال الفترة المبكرة إلى منتصف الحمل يمكن أن يعطل نمو الجنين الحساس.

وقالت المؤلفة المشارك للدراسة زاهوينجينج نيو، باحثة ما بعد الدكتوراة وباحثة مشارك في كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا أنه "على الرغم من أن تلوث الهواء له تأثير ضار على العديد من المجموعات السكانية المختلفة، إلا أن دراستنا حددت الآثار على الأمهات الحوامل اللائي هن بالفعل أكثر عرضة للخطر".

وأضافت نيو، يزيد انخفاض الوزن عند الولادة من مخاطر تعرض الرضيع لمشاكل صحية أخرى، بما في ذلك مشاكل التنفس ونزيف الدماغ واليرقان والالتهابات وحتى الموت.

وأشار فريق البحث إلى أنه قد يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة بالأمراض على المدى الطويل ، مثل مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والإعاقات الذهنية والسمنة.

بالنسبة للدراسة، قام الباحثون بتحليل المشكلة باستخدام بيانات من 628 من النساء اللاتينيات ذوات الدخل المنخفض في الغالب اللائي كن حوامل بين عامي 2015 و 2021.

كانت النساء جزءًا من الأبحاث فى مركز MADRES (مخاطر الأم والتنمية من الضغوط البيئية والاجتماعية) التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا

جمعت MADRES السجلات الطبية والمعلومات السكنية خلال زيارات العيادة وأكمل المشاركون أيضًا استبيانًا لقياس تصوراتهم عن الإجهاد.

قام المحققون بقياس الضغوطات على مستوى الحي باستخدام درجة CalEnviroScreen تحدد أداة الفرز هذه الأحياء المثقلة بمصادر متعددة للتلوث.

باستخدام بيانات من وكالة حماية البيئة الأمريكية ، فحص فريق البحث ثلاثة مكونات للهواء الملوث - PM2.5 و PM10 و NO2 - بالقرب من منازل المشاركين.

يأتي تلوث PM2.5 من احتراق البنزين والزيت ووقود الديزل والخشب يمكن العثور على PM10 في الغبار والدخان. يتم إطلاق NO2 أو ثاني أكسيد النيتروجين عند حرق الوقود في درجات حرارة عالية.

نظر الباحثون في التقديرات اليومية لمتوسط NO2 والجسيمات على مدار 24 ساعة في مكان إقامة كل مشاركة من 12 أسبوعًا قبل الحمل وحتى 36 أسبوعًا من الحمل.

ووجدوا أن وزن الولادة كان أقل بمقدار 9.5 جرام لكل زيادة في النطاق الرباعي (4 ميكروجرام / م 3) من التعرض PM2.5 خلال فترة الحمل من 14 إلى 22 أسبوعًا.

تعرضت الأمهات اللواتي لديهن درجات عالية من الإجهاد إلى انخفاض أكبر في وزن الولادة، علاوة على ذلك ، فإن الأمهات اللواتي لديهن درجات إجهاد عالية والذين تعرضوا لأعلى مستويات PM2.5 في عمر أربعة إلى 20 أسبوعًا ولدوا أطفالًا بوزن 34 جرامًا ، أو 1 أونصة ، أقل في الوزن عند الولادة.

الأمهات المعرضات لأعلى نسبة من الجسيمات الدقيقة PM10 في الفترة من 9 إلى 14 أسبوعًا من الحمل ، ولدت أطفالًا يقل وزنهم عن 39.4 جرامًا ، في المتوسط.

أيضًا في نفس المجموعة التي تعاني من الإجهاد المرتفع ، ارتبط التعرض لثاني أكسيد النيتروجين من 9 إلى 14 أسبوعًا من الحمل بانخفاض 40.4 جرام في الوزن عند الولادة. وشهد التعرض عند 33 إلى 36 أسبوعًا من الحمل أكبر انخفاض في وزن الولادة: 117.6 جرامًا.