للأمهات الجدد.. 6 أشياء يجب معرفتها خلال الفحص الأول للطفل

كتبت ميرفت رشاد

في الساعات التي تلي ولادة طفلك ، ستتلقى عادةً زيارة من طبيب أطفال لإجراء الفحص الأول لطفلك الصغير، هناك بعض الأشياء الأساسية التي سيبحث عنها طبيب الأطفال عادةً منها سجلات الحمل ووالتاريخ العائلى لمرض السكرى وقياس وزن الطفل ، وفى السطور القادمة سنوضح إجراء الفحص الأول للطفل ، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".

1. المخاطر المرتبطة بالحمل أو التاريخ العائلي



قال الدكتور أندريا مونوز ، طبيب الأطفال: "عندما أكون على وشك رؤية مولود جديد ، أراجع تاريخ الأم وتاريخ العائلة وسجلات الحمل والولادة وكيف كان حال الرضيع منذ ولادته للتحقق مما إذا كانت هناك أي مخاوف عالية الخطورة على الطفل مثل مرض السكري لدى الأمهات ووزن الطفل عند الولادة وعمر الحمل حتى نعرف ما يجب مراقبته .

2. حقن فيتامين ك



قال الدكتور مونوز: "بعد الولادة بفترة وجيزة ، يوصى بأن يتلقى جميع الأطفال حقنة فيتامين ك لتقليل مخاطر النزيف بسبب انخفاض مستويات فيتامين ك عند الولادة، فيتامين K هو فيتامين أساسي لتخثر الدم ، وهو أمر مهم نظرًا لوجود خطر حدوث نزيف داخلي أثناء عملية الولادة - خاصة في دماغ الرضيع ، وللرضع الذكور بعد الختان وعندما ينفصل الحبل السري."

3. تطبيق مرهم مضاد حيوي



لمنع العدوى الشديدة ، يطالب معظم أطباء الأطفال حديثي الولادة تطبيق جرعة واحدة من مرهم المضاد الحيوي على عيون الرضيع خلال الساعة الأولى بعد الولادة، هذا يمكن أن يمنع التهابات العين التي يمكن أن تؤدي إلى تلف القرنية السريع والتندب والعمى.

4. التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي ب



يسبب فيروس التهاب الكبد B عدوى مزمنة تدوم مدى الحياة في الكبد ، والتي يمكن الوقاية منها بجرعة لقاح في الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة، عدوى حديثي الولادة تكون مدمرة عند حدوثها.

قال الدكتور مونوز: "يتم اختبار الأمهات في وقت مبكر من الحمل ولكن عادةً لا يتم اختباره مرة أخرى ، لذلك يمكن أن يصابن به لاحقًا أثناء الحمل ولن نعرف أنه لا يمكن أن تكون هناك أعراض خارجية، لهذا السبب يوصى بلقاح التهاب الكبد B لحماية الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من حياتهم وحتى تلقي التطعيمات اللاحقة."





5. اصفرار الجلد



سيتحقق طبيب الأطفال أيضًا من علامات اليرقان ، اصفرار جلد الطفل وعينيه الناجم عن زيادة البيليروبين في دم الطفل، البيليروبين هو منتج ثانوي لخلايا الدم الحمراء القديمة التي تتم معالجتها بشكل طبيعي بواسطة كبد ناضج، يتم فحص جميع الأطفال للكشف عن اليرقان في غضون 24 ساعة من العمر حتى يمكن وضع خطة علاج مبكر أو مراقبة دقيقة، هذا يمنع المضاعفات الناتجة عن المستويات العالية جدًا من البيليروبين ، والتي من المرجح أن تحدث خلال الأسبوع الأول من الحياة.

6. صعوبات التغذية وفقدان الوزن



من المعتاد أن يفقد الأطفال حديثو الولادة نسبة صغيرة من الوزن بعد الولادة بفترة وجيزة ، ولكن بعد ثلاثة أو أربعة أيام ، يتوقع طبيبك أن يبدأوا في زيادة الوزن باستمرار، إذا كان طفلك حديث الولادة يفقد الكثير من الوزن ، فمن المهم التأكد من حصول طفلك على العناصر الغذائية الكافية للنمو والازدهار.

سيأتي طبيب حديث الولادة لزيارتك أنت وطفلك في المستشفى لإجراء الفحص الأول عادةً في اليوم الأول من حياة الطفل.