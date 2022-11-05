تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 28.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 899.3 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 24.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 321.6 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 109.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 309.3 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 17.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 293.6 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 7.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 204.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 50.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 197.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 110.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 172.7 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو"، بحجم تداول 41.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 169 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 8.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 156.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "إيديتا للصناعات الغذائية"، بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 151.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11262.40 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 3226.13 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.98% ليغلق عند مستوى 13665.01 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 3508.05 نقطة.