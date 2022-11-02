تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي، بحجم تداول بلغ 135 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.7 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 97.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 369.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 772.8 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادى للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 124.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 756.1 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 194.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 704 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 237.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 631.6 مليون جنيه، ثم "العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بحجم تداول 313.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 627.4 مليون جنيه، ثم "رواد السياحة-رواد"، بحجم تداول 21 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 577.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 20.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 526.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ليسيكو مصر"، بحجم تداول بلغ 46.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 467.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 15.72% ليغلق عند مستوى 11372.79 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2251.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.73% ليغلق عند مستوى 3275.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 13.63% ليغلق عند مستوى 13800.15 نقطة، وزاد تميز بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3625.30 نقطة.