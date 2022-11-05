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بث الجلسات رفيعة المستوى لقادة العالم بقمة المناخ على الهواء عبر الإنترنت

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:15 ص
بث الجلسات رفيعة المستوى لقادة العالم بقمة المناخ على الهواء عبر الإنترنت قمة المناخ
كتبت ــ منال العيسوى

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أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة الاتفاقية الإطارية الخاصة بالمناخ فى دورتها السابعة والعشرين، والتى ستنعقد فى شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الحالى، أنه سيتم بث الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت، تصريحات خلال الجزء رفيع المستوى، لقادة العالم والقائمة المؤقتة للمتحدثين للأطراف التى ستحضر سواء رئيس دولتها أو حكومتها فى قمة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، فى ثلاث دقائق كحد أقصى.
 
كما كشفت السكرتارية عبر موقعها الإلكترونى، أن البيان أو البيان بالإنابة عن مجموعة التفاوض التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيبث أيضا على الهواء عبر الإنترنت، وأنه ستلقى البيانات، وفقاً لتوقيت القيد فى قائمة المتحدثين، وستعكى ترتيب البروتوكول وفقا للأمم المتحدة، وأنه ستكون البيانات التى يدلى بها رؤساء الدول والحكومات نيابة عن مجموعات التفاوض، فى خمس دقائ، ويتم تسليمها فى 7 نوفمبر قبل البيانات الوطنية.
 
وأكدت سكرتارية الأمم المتحدة لقمة المناخ، أنه لن يتم توزيع نسخ ورقية من البيانات فى الجلسة العامة أثناء اجتماع القمة الرفيع المستوى، وستُنشر البيانات الرسمية على الموقع الإلكترونى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ونوهت الأمم المتحدة أنه لمزيد من الاستفسارات، برجاء إرسال بريد إلكترونى إلى copprotocol@unfccc.int.
 

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