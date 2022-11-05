إعلان شرم الشيخ مركزا للمرونة والقدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث

كتبت ـ منال العيسوى

تشهد المنطقة الزرقاء يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ من الساعة 1 إلى 12 صباحا، جلسة خاصة بالجناح المصرى لإعلان مدينة شرم الشيخ، مركزا للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

جدير بالذكر، أن قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورتها السابعة والعشرين ستنعقد فى الفترة من 6:18 نوفمبر الجارى فى مدينة شرم الشيخ، يشارك فيها 196 طرفا من أطراف الاتفاقية وأكثر من 30 ألف مشارك من دول العالم، وستشمل المفاوضات عددا من الجلسات فى المنطقة الزرقاء، وهى المنطقة الرسمية بقادة دول العالم والتى تبدأ أولى جلساتها يومى 7و8 نوفمبر، وعلى مدار باقى أيام القمة سيعرض عدد من المحاور والموضوعات على رأسها الطاقة وإزالة الكربون والزراعة، والمياه، والحلول والنوع الاجتماعى، كما تتضمن المنطقة الخضراء عروضا حية من المبادرات المجتمعية والفن وعروض الأزياء والحلول المبتكرة للمشروعات الخضراء.