المتهمون بسرقة خط بترول بالصف يعترفون: "ركبنا محبس وكسرنا الماسورة"

كتب بهجت أبو ضيف

كشف المتهمون بسرقة مواد بترولية، من خط لنقل البترول في الصف، بتفاصيل مثيرة حول تورطهم في السرقة، فذكروا أنهم استغلوا مرور الخط أسفل منزل أحدهم، وركبوا محبسا بعد كسر الماسورة، وسحبوا كميات من المواد البترولية لبيعها.

وأضافوا أنهم نتيجة تركيبهم محبس بخط البترول، تسبب في كسر به، مما أدى إلى حدوث تسريب، وأشاروا إلى أن أحد المتهمين يعمل بشركة بترول.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المنزل الخاص بالمتهم مخالف، فتم التنسيق مع مسئولي مجلس المدينة لإزالة المنزل.

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 5 أشخاص متهمين بسرقة مواد بترولية بطريقة غير شرعية، من خط لنقل المواد البترولية في الصف، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بتورط عدد من الأشخاص، في تركيب محبس على خط لنقل المواد البترولية، في منطقة الصف، لسرقة المواد البترولية وبيعها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.