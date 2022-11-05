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الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق خدمة عمل مركز التخاطب وتنمية المهارات مجانا

السبت، 05 نوفمبر 2022 10:03 ص
الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق خدمة عمل مركز التخاطب وتنمية المهارات مجانا مركز التخاطب وتنمية المهارات
جنوب سيناء ـ محمد حسين

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، خدمة عمل مركز التخاطب وتنمية المهارات مجانا، وأعلنت المديرية فى بيان لها، أن مكتب قادرون باختلاف بجنوب سيناء فتح مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسى بمركز التنميه الشبابية بطور سيناء مجانا أيام السبت والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعه 1 ضهرا إلى 6 مساء.
 
 
وأوضح بيان مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن المطلوب من مستندات للاستفادة من الخدمة، صورة شهادة الميلاد أو صورة البطاقة، وصورة بطاقة ولى الأمر، وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، وصورة مقياس الذكاء.
 

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