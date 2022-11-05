الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا في المدينة المائية بمحافظة النجف

وكالات

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، إخماد حريق كبير اندلع ضمن المدينة المائية في محافظة النجف جنوب غربي العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بمشاركة 50 سيارة إطفاء.

وأوضحت أن الحريق اندلع داخل عدد من المحال التجارية متنوعة النشاط مشيدة بمواد سريعة الاشتعال ومخالفة لتعليمات السلامة.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة بالكامل على امتداد النيران وتحجيم الخسائر المادية داخل المدينة المائية.

وأكدت أنه تم الانتهاء من أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية.

ووفقا للوكالة، هذه هي المرة الخامسة التي يتكرر فيها حادث حريق داخل المدينة المائية نتيجة عدم تطبيق وتنفيذ شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.