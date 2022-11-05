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الإفتاء :لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة

السبت، 05 نوفمبر 2022 11:05 م
الإفتاء :لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة دار الافتاء
كتب لؤى على

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أكدت دار الافتاء أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها. 
 
وتابعت: فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون - وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
 
 
 

الاثار

دار الافتاء

التجارة في الاثارة

تنقيب الاثار



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