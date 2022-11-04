اليوم السابع
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8 معلومات حول تأثر إفريقيا بالتغيرات المناخية.. أبرزها احتياجها لـ62 مليار دولار سنويا

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:00 ص
8 معلومات حول تأثر إفريقيا بالتغيرات المناخية.. أبرزها احتياجها لـ62 مليار دولار سنويا قمة المناخ- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تعانى ‏قارة إفريقيا بشكل كبير من التغيرات المناخية والتأثير السلبي للتغيرات المناخية على القارة من حيث الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة .
 
مما يهدد الثروات الطبيعية في القارة وهو ما يستوجب أن تتضافر الجهود في قمة المناخ في شرم الشيخ ؛لدعم قارة إفريقيا.. تعرف على 8 معلومات حول قارة إفريقيا  وعلاقة ذلك بالمناخ .
 
 
‬ 1- مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بافريقيا لا تتجاوز 3‎%‎ من أصل 11.4 مليار.
 
2-  تأتي بشكل أساسي من مستثمرين مؤسسيين ومؤسسات خيرية.
 
3- من المهم تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأمينى.
 
4- لابد من البعد عن الاقتراض لا سيما مع البيئة عالية المخاطر ،علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.
 
5-  وفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و 2030.
 
6- ستحتاج القارة السمراء نحو   ​​277 مليار دولار سنويًا لمواجهة تحديات المناخ .
 
7- تحصل أفريقيا في الوقت الحالي على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها ١٤.٦ مليار  دولار للتخفيف و حوالي ١١.٤ ملياردولار للتكيف .
 
 
8- تحتاج القارة لضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار  6 مراتٍ  للوصول إلى 62 مليار دولار.
 
 

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