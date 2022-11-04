8 معلومات حول تأثر إفريقيا بالتغيرات المناخية.. أبرزها احتياجها لـ62 مليار دولار سنويا

كتب عبد الحليم سالم

تعانى ‏قارة إفريقيا بشكل كبير من التغيرات المناخية والتأثير السلبي للتغيرات المناخية على القارة من حيث الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة .

مما يهدد الثروات الطبيعية في القارة وهو ما يستوجب أن تتضافر الجهود في قمة المناخ في شرم الشيخ ؛لدعم قارة إفريقيا.. تعرف على 8 معلومات حول قارة إفريقيا وعلاقة ذلك بالمناخ .

‬ 1- مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بافريقيا لا تتجاوز 3‎%‎ من أصل 11.4 مليار.

2- تأتي بشكل أساسي من مستثمرين مؤسسيين ومؤسسات خيرية.

3- من المهم تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأمينى.

4- لابد من البعد عن الاقتراض لا سيما مع البيئة عالية المخاطر ،علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.

5- وفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و 2030.

6- ستحتاج القارة السمراء نحو ​​277 مليار دولار سنويًا لمواجهة تحديات المناخ .

7- تحصل أفريقيا في الوقت الحالي على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها ١٤.٦ مليار دولار للتخفيف و حوالي ١١.٤ ملياردولار للتكيف .

8- تحتاج القارة لضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار 6 مراتٍ للوصول إلى 62 مليار دولار.