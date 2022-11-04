8 معلومات حول تأثر إفريقيا بالتغيرات المناخية.. أبرزها احتياجها لـ62 مليار دولار سنويا

تعانى قارة إفريقيا بشكل كبير من التغيرات المناخية والتأثير السلبي للتغيرات المناخية على القارة من حيث الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة .
مما يهدد الثروات الطبيعية في القارة وهو ما يستوجب أن تتضافر الجهود في قمة المناخ في شرم الشيخ ؛لدعم قارة إفريقيا.. تعرف على 8 معلومات حول قارة إفريقيا وعلاقة ذلك بالمناخ .
1- مشاركة القطاع الخاص بملف تمويل التكيف بافريقيا لا تتجاوز 3% من أصل 11.4 مليار.
2- تأتي بشكل أساسي من مستثمرين مؤسسيين ومؤسسات خيرية.
3- من المهم تعزيز مشاركة القطاع الخاص والتعاون مع القطاع التأمينى.
4- لابد من البعد عن الاقتراض لا سيما مع البيئة عالية المخاطر ،علاوة على توفير التكنولوجيا والتمويل اللازم.
5- وفقا للتقرير الصادر عن مبادرة سياسة المناخ ، تحتاج إفريقيا 2.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و 2030.
6- ستحتاج القارة السمراء نحو 277 مليار دولار سنويًا لمواجهة تحديات المناخ .
7- تحصل أفريقيا في الوقت الحالي على ما يقرب من 29.5 مليار دولار سنويًا فقط من بينها ١٤.٦ مليار دولار للتخفيف و حوالي ١١.٤ ملياردولار للتكيف .
8- تحتاج القارة لضرورة مضاعفة المبلغ المخصص للتكيف بمقدار 6 مراتٍ للوصول إلى 62 مليار دولار.
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