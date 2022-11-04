هل تطقطق رقبتك دائمًا؟ احذر من الإصابة بهشاشة العظام

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت قد اعتدت على طقطقة عنقك لسنوات، فغالبًا ما يستغرق الأمر من 15 إلى 20 دقيقة وأحيانًا ثوانٍ، قبل أن يعود الشعور بالألم وتشقق العنق، يوضح الدكتور مارك هينتزكيل، اختصاصي تقويم العمود الفقري في مركز أورورا الصحي في مانيتووك بولاية ويسكونسن، أن عادةً ما يقوم العديد من الأشخاص بطقطقة عنقهم بانتظام ولا يفكرون في الضرر طويل الأمد الذي قد يتسببون به في أجسامهم، على الرغم من ندرة العواقب الوخيمة لطقطقة الرقبة المعتادة ، إلا أنه من الأفضل ترك طققة الرقبة للمختصين، وإليك النتائج المحتملة لذلك وفقا لما نشره موقع"ahchealthenews".

النتائج المحتملة لطقطقة عنقك بانتظام

هشاشة العظام

قال الدكتور هينتزكيل إنه عندما تقوم بطقطقة عنقك بشكل اعتيادي ، فإنك تمارس ضغوطًا عشوائية على المفاصل، القيام بذلك بشكل منتظم يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤثر على رقبتك، يُعرف هذا التآكل التدريجي للغضروف الواقي في نهاية العظم باسم هشاشة العظام ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، هشاشة العظام لا رجعة فيها ، ومن يصاب به يمكن أن يعاني من آلام خطيرة.

تراخي المفاصل

بالإضافة إلى التهاب المفاصل، يمكن أن يؤدي تشقق الرقبة المعتاد أيضًا إلى تراخي أو ارتخاء المفصل، تتطور معظم "مكامن الخلل" في الرقبة لأن المفصل فقد حركته الطبيعية ويصبح مشدودًا، هناك سبع فقرات في الرقبة تساهم في العديد من حركاتها. عندما تصبح إحدى الفقرات ضيقة ومقيدة ، عادة ما تصبح واحدة أو أكثر من المفاصل الأخرى متراخية وفضفاضة كتعويض للمفاصل الضيقة.

جلطات الدم

يمكن أن يؤدي طقطقة رقبتك كثيرًا إلى إضعاف الأنسجة والعضلات والأعصاب المحيطة، توجد العديد من الأوعية الدموية الرئيسية داخل الرقبة، عندما يتم تطبيق الضغط على الرقبة بشكل منتظم ، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مثل التمدد المفرط والتمزق والجلطات الدموية.