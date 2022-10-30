تعرف على أعراض "النتوءات العظمية" فى الرقبة وطرق التشخيص

كتب – حسام الشقويرى

النتوءات العظمية، ليست مؤلمة في حد ذاتها، و لا يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالنتوءات العظمية العنقية من أي ألم أو أعراض عصبية. ومع ذلك ، قد تحدث الأعراض إذا كانت النتوءات العظمية تتعدى على الأعصاب الشوكية الفردية ، أو النخاع الشوكي نفسه ، أو الأقراص الفقرية ، أو الأوعية الدموية في منطقة العمود الفقري العنقي، وفقا لما نشره موقع spine-health

أعراض النتوءات العظمية في الرقبة

قد يُظهر الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مرتبطة بالنتوءات العظمية العنقية مجموعة واسعة من الأعراض ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

آلام الرقبة الباهتة. يمكن أن يكون هذا النوع من الألم موجعًا عامًا.

تصلب الرقبة. من المحتمل أن تكون الرقبة مؤلمة وقلة الحركة ، خاصة إذا كنت تعاني من ألم متزايد عند الاستدارة من جانب إلى آخر.

الصداع. صداع عنق الرحم ، والذي يمكن أن ينتج إذا دفعت نبتة عظمية ضد جذر العصب العنقي الذي يشع الألم إلى مؤخرة الرأس - وأحيانًا إلى أعلى أو جانبي الرأس أو خلف العين.

اعتلال النخاع. إذا بدأ النتوء العظمي العنقي في الدخول إلى القناة الشوكية وتسبب في تهيج الحبل الشوكي ، فقد يعاني الشخص من مشاكل عصبية إضافية مثل التوازن و آلام شبيهة بالصدمة من خلال الذراعين و الساقين والتي قد تحدث أسوأ عند الانحناء للأمام أو الضعف أو التنميل في أي مكان تحت الرقبة ، وربما فقدان السيطرة على الأمعاء أو المثانة.

عسر البلع. في حالات نادرة ، يمكن أن يعاني الأفراد من صعوبة تدريجية في البلع أو التنفس.

إذا استمرت الأعراض أو ساءت ، فقد يتم استخدام التشخيصات المتقدمة ، وهي الطريقة الوحيدة للتأكد من وجود نبتات عظمية. فيما يلي بعض التقنيات الشائعة المستخدمة لتحديد ما إذا كانت النبتات العظمية هي سبب الألم للمريض:

التصوير بالرنين المغناطيسي. يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي مقاطع عرضية مفصلة للأنسجة الرخوة والعظام

اختبار التشخيص الكهربائي. يمكن لدراسة التوصيل العصبي اختبار النشاط الكهربائي للأعصاب في الذراعين ؛ عادة ما يتبع هذا الاختبار مخطط كهربية العضل ، والذي يختبر النشاط الكهربائي للعضلات. ويمكن أن تساعد هذه الاختبارات في تحديد مكان وجود مشكلة في العصب ، وهو ما قد يكون مفيدًا إذا كانت دراسات التصوير غير حاسمة.