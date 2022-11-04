مطار الغردقة الدولى يستقبل 115 رحلة طيران دولية تقل 17 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، حسب جداول التشغيل علي مدار ساعات اليوم، قرابة 17 ألف سائح علي متن 115 رحلة طيران دولية مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة بعملية تسهيل إجراءات الدخول للسياح فور نزوله إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة.



وجاءت في مقدمة الجنسيات الوافدة لمدينة الغردقة الجنسية الألمانية، حيث يصل أكثر من 50 % من الطيران اليومي الغردقة من المطارات الألمانية المختلفة، وكذلك الإنجليز حيث إن السياح الأوروبين هم الأكثر وصولا للغردقة خلال الأيام الحالية والألمان علي رأسهم.



كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، تعد آخر رحلات ضمن 109 رحلات طيران دولية أوروبية استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.



وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن الـ109 رحلات أسبوعية التي وصلت للمطار وصلت من 12 دولة أوروبية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.



كما استقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.



