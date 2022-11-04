مصرع طفل سقط من الدور الثامن فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

لقى طفل فى العقد الأول من العمر، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن، بمحل سكنه بمنطقة العجمى غربي الإسكندرية، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها فى الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوفاة طفل سقط من الطابق الثامن بمنطقة العجمى غربي الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتبين صحة البلاغ وسقوط طفل بمدرسة خاصة من أعلى وجرى نقله إلى المشرحة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة