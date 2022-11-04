مدير أمن سوهاج يتابع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى الجامعى.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، الحالة الصحية للمصابين بحادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الشرقى ونتج عنه وفاة 6 مواطنين وإصابة 24 آخرين تم توزيعهم على المستشفى التعليمى والمستشفى الجامعى.

وكان مدير الأمن قد انتقل قبل ذلك إلى مكان الحادث على الطريق الصحراوى وتابع بنفسه عملية نقل المصابين والمتوفيات وتابع أعمال رفع آثار الحادث من على الطريق.

وحصل اليوم السابع على أسماء المتوفين والمصابين في حادث التصادم وجاء بيان المصابين محمد فتحي عبد الفتاح 16 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومؤمن حلمي شحاتة 26 سنة مصابا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، وسعيد أحمد علي حسين 41 سنة مصابا باشتباه كسر بالضلوع، ومحمود عبد الرشيد صدقي 43 سنة مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ، وذكر مجهول الهوية 20 سنة تقريبًا مصاب باشتباه بنزيف داخلي بالمخ، وعوض أبو العز إبراهيم 41 سنة مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالساق اليسرى، وأحمد حسين محمود 50 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وأميرة أحمد حسين 18 سنة مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالحوض، وياسر محمد أحمد 35 سنة مصابا بكسر بالفخذ الأيسر، ومؤمن أحمد الصغير 35 سنة مصابا باشتباه نزيف داخلي بالمخ واشتباه كسر بالضلوع، ومحمود حسن محمد 31 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومروة عبد الفتاح سليم 31 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وسيف محمود حسن محمد 3 سنوات مصاب بكدمات بالظهر، ودينا صلاح رشدي 29 سنة مصابة باشتباه كسور بالفخذين، وكيرلس مايكل ناصر 5 سنوات تقريبًا مصابا بكدمة بالرأس، وندى صدام سيد علي 9 سنوات مصابة بكدمة بالرأس، ومحمد صدام سيد علي 9 أشهر مصابا بكدمة بالرأس، وإبراهيم رمضان إبراهيم 25 سنة مصابا كدمات متفرقة بالجسم، وبسمة فيكتور مجدي 25 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأبانوب سمري عبد الشهيد 28 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمود أحمد أحمد 32 سنة مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد فهمي ثابت 47 سنة مصابا بجروح قطعية بالوجه واشتباه كسر بالفك السفلي، وعلي عبد الرؤوف محمد 35 سنة مصابا باشتباه كسر بالفك السفلي، ومحمد أحمد عبد الباسط 41 سنة باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومحمد جمال أحمد 31 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، ومحمد رفعت أحمد 27 سنة مصابا باشتباه كسر بالحوض، وعلي السيد عبد الرحيم 32 سنة مصابا باشتباه كسر بالفقرات العنقية، أنثى مجهولة الهوية عامين تقريبًا جثة هامدة، وذكر مجهول الهوية 8 سنوات تقريبًا جثة هامدة، وذكر مجهول الهوية 32 سنة تقريبًا جثة هامدة وهم الآن بمشرحة مستشفى أخميم المركزى وتوفى 3 آخرين من المصابين داخل مستشفى سوهاج الجامعى 13 مصابا.

وانتقل أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب والدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى والدكتور محمد عبدالهادى مدير مكتب المحافظ إلى مستشفى سوهاج الجامعى لمتابعة حالة المصابين في حادث تصادم الطريق الصحراوى الشرقى والذى وقع مساء اليوم وخلف ورائه 24 مصابا و6 حالات وفاة.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قد كلف نائبه أحمد سامى القاضي وقيادات الديوان العام بالإنتقال ومتابعة تداعيات حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الشرقى نظرا لإرتباط المحافظ ببعض الأعمال بالقاهرة ووجه المحافظ نائبه ومدير مكتبة بضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين وتسهيل كافة الإجراءات لأسر المتوفين.

وقدم المحافظ خالص التعازى لأسر الضحايا وأن يلهم المولى عز وجل أهاليهم الصبر والسلوان مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين داخل المستشفى الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى.

يذكر أن الطريق الصحراوى الشرقى شهد مساء اليوم وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 إتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة 24 ووفاة 6 أخرين وأنتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور إلى مكان الحادث لمتابعة عملية نقل المصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتين ميكروباص ووجود متوفين ومصابين وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 إتجاه بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم ه ع أ 4521 تتبع إدارة مرور سوهاج وبين السيارة " ميكروباص" وتحمل لوحة معدنية رقم 8532 ص أ ط تتبع إدارة مرور قنا.

نتج عن حادث التصادم بين السيارتين بعد عملية الحصر ونقل المصابين إصابة 24 شخصا ووفاة 6 أخرين من مستقلى السيارتين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى .



مدير أمن سوهاج داخل المستشفى الجامعى



مدير أمن سوهاج مع رئيس الجامعة بالمستشفى



مدير أمن سوهاج يتابع حالة المصابين داخل المستشفى الجامعى