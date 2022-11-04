ضبط 4.5 طن خل أبيض ودقيق مجهولين المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.



وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن خل أبيض داخل 2 تنك بلاستيك، مجهولة المصدر وبدون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع مواد غذائية، بدون سجل صناعي، دائرة قسم شرطة اول العبور، كما تم ضبط 500 علبة سجائر، مجهولة المصدر، وبدون فواتير، من أحد المحلات بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمي.



كما تمكنت الحملة من ضبط 2.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسئول عن مخبز إفرنجي، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز أعلى من السعر الرسمي للاستفادة من فارق السعر وإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بغرض تحقيق أرباح غير شرعية.



