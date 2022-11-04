ضبط 380 طن أرز تهريب فى 3 مضارب بمحافظة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تمكن رجال تموين دمياط برئاسة على الغزاوى، من مصادرة سيارة محملة بـ6 أطنان أرز أبيض (240 شيكارة زنة 25 كجم) وتم بيعها بالسعر الرسمى 12 جنيها للكيلو (الشيكارة 300 جنيه فقط)، وذلك أمام عمر أفندى بفارسكور.

كما تم ضبط 380 طن أرز تهريب خارج المنظومة بعدد 3 مضارب بسيف الدين تم توريدها داخل المنظومة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

من ناحية أخرى واصلت مديرية التموين توفير الأرز بعدد من منافذ البيع بالمحافظة بسعر 15 جنيها تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.