جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 2 كيلو سبائك ذهب داخل “شبشب”

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البري، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءً على إخبارية مشتركة من الرائد شريف سليمان ضابط مباحث المنفذ، ومحمد حنفي رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد سلطان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى، مفادها اعتزام المدعو ع . ع . ر مصري الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبالعرض على محمد عبد العظيم مدير إدارة الوارد والركاب بتشكيل لجنة من عبد السلام سعد وأحمد حسن مأمورى الحركة، وعبدالواحد حسن مدير حركة، بحضور محمد ابراهيم الوكيل مدير الجمرك، إسلام محمدي مأمور تعريفة، وسعيد عبد النبي عنب مدير إدارة التعريفة، وسعد حمودة رئيس قسم الإجراءات، ومقدمى الإخبارية، لترقب وصوله وتفتيشه .

وفور وصول المشتبه فيه تم لتحقق من شخصيته وسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أجنبية يستحق عليها ضرائب أو رسوم فأجاب بالنفي.

وبتفتيش أمتعته الشخصية لم يتم العثور علي شىء، وظهرت عليه علامات الإرتباك فتم تفتيشه ذاتيا له بالمكان المخصص، فتبين وجود عدد من السبائك الذهبية أسفل فرش الشبشب التي ينتعلة بوزن 2 كيلو و 42 جراما تقريبا .

وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون 450 ألفا و400 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و244 ألفا 8.3 جنيهات .

قرر خالد الشبريسي مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٢ ، وحرره عيد زهران بالشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.