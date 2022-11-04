توقيع الكشف الطبى على 1600 مريض وإجراء 100 عملية بالمجان فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تواصل القافلة الطبية لعلاج أمراض الرمد بالمجان بمستشفى رمد سوهاج، تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، فى الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر الجارى الكشف بالمجان على المرضى.

وأوضح وكيل الصحة، أن القافلة تضم نخبة من أمهر أساتذة الرمد من القاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن اليوم الأول من القافلة شهد الكشف على 1600 مريض وتحديد إجراء ( 100)عملية ما بين مياه بيضاء وعمليات أخري، وتم إجراء 40 عملية منها، لافتا إلى استمرار إجراء العمليات غدا السبت، وتحديد يومى الأحد والاثنين لفحص النظارات، مؤكدا أن الكشف والعلاج وإجراء العمليات يتم بالمجان .

وأشاد محافظ سوهاج بالقافلة التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، مؤكدا أهمية دور المجتمع المدنى فى التعاون مع الحكومة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا منهم، موجها مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم للقافلة لنجاحها وتحقيق أهدافها والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.