تعيين قيادات أكاديمية وإدارية فى مستشفى معهد الأورام وكليات جامعة القاهرة

كتب ـ محمد صبحى

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بالتكليف أو تجديد التكليف فى عدد من الكليات والمراكز والمستشفيات، منها وكيل خدمة المجتمع بكلية الآداب ومجموعة من رؤساء الأقسام بكليات الآداب والطب البيطرى والعلوم وطب الأسنان، بالإضافة إلى تعيين مدير لكل من المركز الاجتماعى بالجامعة، ومستشفيات المعهد القومى للأورام.

وحدد الدكتور محمد الخشت، للقيادات التى تم تعيينها عددًا من المهام والتكليفات ذات الأولوية فى المرحلة الراهنة والتى تتصدرها تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة 2021-2025 وسياساتها فى التحول نحو جامعات الجيل الرابع، موجهًا بضرورة الحرص على العمل بروح الفريق، وزيادة مجالات التفوق والتميز بها، بما يساهم فى زيادة الإرتقاء بمكانة وسمعة الجامعة على المستوى العالمي، واستمرار تقدمها فى التصنيفات الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة فى مختلف التخصصات بوتيرة متسارعة، ومنافسة الجامعات المرموقة عالميًا.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة ، تكليف الدكتورة دينا أبو الفتوح حسين سلامة وكيلًا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان مديًرا لمستشفيات المعهد القومى للأورام، والدكتور عمرو سليمان محمد سليمان مديرًا للمركز الاجتماعى بالجامعة.

وتضمنت القرارات، تكليف عدد من رؤساء مجالس الأقسام بكلية الآداب وهم الدكتور سامى سليمان أحمد محمد لمجلس قسم اللغة العربية وآدابها، والدكتورة غادة محمد محمود إمام لمجلس قسم الفلسفة، والدكتورة داليا أبو الفتوح حسين سلامة لمجلس قسم اللغة الألمانية وآدابها، وتجديد تكليف الدكتور أيمن محمد فتحى عامر لمجلس قسم علم النفس، والدكتورة جيهان محمود أمين حسانين لمجلس قسم اللغة الأسبانية وآدابها، والدكتورة سحر على حنفى على لمجلس قسم التاريخ، والدكتور هشام عبد العليم بكر درويش لمجلس قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها، والدكتور عبد الرازق فوقى عبد الرازق عبد العزيز لمجلس قسم اللغة الإيطالية وآدابها.

وفى كلية الطب البيطرى تم تكليف كل من الدكتورة جيهان محمد عبد العزيز قاسم لمجلس قسم الرقابة الصحية على الأغذية، والدكتورة شيماء حسين محمد حسين لمجلس قسم الخلية والأنسجة.

وفى كلية العلوم تم تكليف كل من، الدكتور تيسير عبد الخالق عبد الله لمجلس قسم الكيمياء، والدكتور أحمد إمام محمد دكرورى لمجلس قسم علم الحيوان.

وفى كلية طب الفم والأسنان تم تجديد تكليف الدكتورة منال محمد حسنى مصطفى لمجلس قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص.