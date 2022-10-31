الخشت: تمويل الأبحاث ضمن المشروعات الذكية واختيار الجامعة للمشاركة بـCOP27

كتب ــ محمد صبحى

عقد مجلس جامعة القاهرة ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، في مستهل الاجتماع، بنجاح الجامعة في تصدر الجامعات المصرية بالتصنيف الأمريكي US News لعام 2022، وتواجدها ضمن أفضل 400 جامعة لتأتي في المرتبة 363 عالميا من بين نحو 2165 جامعة دولية شملها التصنيف هذا العام.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على توجيه الدكتور الخشت باعتبار عام 2022 -2023 هو عام "نصر أكتوبر"، لمواكبة الاحتفالات بالعيد الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووافق المجلس على تمويل الجامعة للمشروعات البحثية خلال العام المالي نحو المشروعات الخضراء الذكية حتى يتسنى للجامعة المشاركة بفاعلية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الدولة، بالإضافة إلى اختيار جامعة القاهرة للمشاركة في معرض الابتكار الأخضر بمنتدى المناخ COP27 بمشروع "تحويل مخلفات قش الأرز إلى منتجات اقتصادية".

ووافق مجلس الجامعة على رأي الدكتور الخشت باستحداث جائزة عالمية باسم الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي من أعلى جوائز الجامعة في الآداب والعلوم الإنسانية بقيمة 500 ألف جنيه، في إطار تشجيع الجامعة للآداب والفنون والثقافة بوصفها منارة علمية كبيرة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلي إقامة صالون ثقافي يسمى "صالون طه حسين".

كما وافق المجلس على رفع قيمة جائزة الاختراع بجامعة القاهرة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لمكافآت وتكاليف النشر العلمي الدولي لجامعة القاهرة.

ووافق مجلس الجامعة على بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال تشييد باقي منشآت المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد مستشفى 500 500، طبقا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء كليات الدراسات العليا للتربية، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، لإعداد مقترح استرشادي للائحة جديدة لكليات التربية بالجامعة تكون نظام الدراسة فيها 3 سنوات، بالإضافة إلى سنة تدريبية في المدارس تشبه نظام الامتياز في كليات الطب، بهدف المساهمة في سد العجز في المعلمين بالمدارس، وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

ووافق المجلس على لائحة إنشاء كلية الدراسات العليا للطاقة المستدامة بجامعة القاهرة الدولية، وتخصيص مقر بالفرع الدولي لجامعة القاهرة للمكتب الوطني ومركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية في القاهرة.

وأقر المجلس مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة كلية العلوم وجامعة كانازاوا (كلية الدراسات العليا للعلوم التطبيقية) باليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، والموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة (كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي) وشركة هواوي للتكنولوجيا (مصر) لإنشاء أكاديمية هواوي.

ووافق المجلس على إنشاء ماجستير مهني بعنوان محترف تصنيع دوائي معتمد بكلية الصيدلة، وتعديل لائحة الدراسات العليا بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء لائحة إدارية ومالية لخمس دبلومات مهنية بكلية طب الفم والأسنان وهي: دبلوم طب الأسنان الشرعي، ودبلوم تمريض طب الأسنان، ودبلوم طب الأسنان المستدامة، ودبلوم طب الأسنان الوقائي الشامل، ودبلوم طب الأسنان الرقمي بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على تنفيذ أعمال استكمال تطوير ورفع كفاءة كلية طب أسنان (المبنى القديم) وأعمال كلية طب الأسنان بالشيخ زايد.

ووافق المجلس على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لطلاب البرامج الخاصة ممن يقومون بمحو أمية 5 أفراد فأكثر.