بايدن يحذر من محاولات عزله حال فوز الجمهوريين في "التجديد النصفي" ‎‎

كتبت : نهال أبو السعود

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من محاولات عزله من منصبه في حال سيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وفقا لوول ستريت جورنال.

وقال بايدن خلال خطاب ألقاه في كلية ميراكوستا في سان دييجو: "لقد تم إخباري بالفعل أنه إذا استعادوا مجلسي النواب والشيوخ، فسوف يعزلونني"، لافتا إلى أنه لا يعرف سبب تلك الإقالة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 8 نوفمبر الجاري، وأوضحت الصحيفة الامريكية أن المشرعين الأمريكيين قالوا إن الجمهوريين يخططون لسلسلة من التحقيقات إذا سيطروا على الكونجرس بما في ذلك تحقيقات تتعلق بتحركات سياسة بايدن والتعاملات التجارية لعائلته.

ولفتت إلى أن بايدن قبيل انتخابات التجديد النصفي يحاول اقناع الناخبين بأن بعض مرشحي الحزب الجمهوري متطرفون وأن العديد من الجمهوريين البارزين الذين يتنافسون على مناصب قد رفضوا الالتزام بقبول نتائج الانتخابات.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن بايدن فى تحذيره من الخطر الذى يحيط بالديمقراطية، دعا الأمريكيين إلى استخدام تصويتهم فى الانتخابات للوقوف فى وجه الأكاذيب والعنف وأصحاب شعار جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى من المتطرفين الذين يحاولون التجاح فيما فشلوا فيه فى تخريب انتخابات 2020 وقال إن الصمت تواطؤ.

ورأت الوكالة أن بايدن وبعد أسابيع من الحديث المطمئن عن الاقتصاد والتضخم، تحول إلى رسال أكثر قتامة وأكثر إلحاحا، ليعلن فى الأيام الأخيرة قبل الانتخابات النصفية أن نظام الحكم فى البلاد يواجه تهديدا من أكاذيب ترامب المنكرة لنتيجة الانتخابات، ومن العنف الذى تلهم به على حد قوله.