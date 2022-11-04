وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبدالله علي عانود - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن أكثر من 100 عنصر من مليشيات الخوارج المتشددة قتلوا، على أيدي الجيش بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقتي "غرس مغن" و"عيل هريري" التابعتين لإقليم هيران، مشيرا إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة.



يذكر أن الجيش الصومالي قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الخوارج المتطرفة.