إصابة 3 أشخاص بسبب انقلاب دراجة بخارية في المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب دراجة بخارية، على طريق مدينة المنيا الجديدة، وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية على الطريق المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة في اتجاه قرية الشرفا، وتحديدا بالقرب من مبني إدارة المرور، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال منهم رضيع.