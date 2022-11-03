6 وفيات و24 إصابة الحصيلة النهائية لتصادم ميكروباصين بـ"صحراوى سوهاج"

سوهاج محمود مقبول

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوى الشرقى بمحافظة سوهاج إلى 6 وفيات، عقب وفاة 3 حالات داخل مستشفى سوهاج، أثناء محاولة إسعافهم بقسم طوارئ الحادث ووصول كافة المصابين إلى المستشفيات، حيث بلغ عدد المصابين 24 مصابا من بينهم 14 مصابا بالمستشفى التعليمى و10 بالمستشفى الجامعى لتكون المحصلة الشبه نهائية للحادث 24 مصابا و6 وفيات.

شهد الطريق الصحراوى الشرقى مساء وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 إتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة 24 ووفاة 6 أخرين وأنتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور إلى مكان الحادث لمتابعة عملية نقل المصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتين ميكروباص ووجود متوفين ومصابين وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 إتجاه بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم ه ع أ 4521 تتبع إدارة مرور سوهاج وبين السيارة " ميكروباص" وتحمل لوحة معدنية رقم 8532 ص أ ط تتبع إدارة مرور قنا.

نتج عن حادث التصادم بين السيارتين بعد عملية الحصر ونقل المصابين إصابة 24 شخصا ووفاة 6 أخرين من مستقلى السيارتين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى .

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور وعدد من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوى الشرقى لمتابعة الحادث ومتابعة أعمال نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.