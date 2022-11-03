195 مليون و383 ألف جنيه أرباح هيئة الأوقاف في شهر أكتوبر بزيادة 12.5%

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق هيئة الأوقاف المصرية تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، للشهر الرابع على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2022م حتى 31/ 10/ 2022م مبلغًا وقدره (195,383,690) جنيهًا، بزيادة قدرها (21,746,459) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (12.5 %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/2022 ، وبزيادة قدرها (50,036,454) جنيهًا ، بنسبة قدرها (34.4 % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه بذلك بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31 /10 /2022م مبلغًا وقدره (639,750,618) جنيه ، بزيادة قدرها (102,213,393) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (19%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022، وذلك بزيادة قدرها (179,018,633) جنيهًا ، بنسبة قدرها (38.9 %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020/ 2021 .