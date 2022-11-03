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"100 عام توت عنخ آمون ".. تعرف على التابوت المذهب للفرعون الذهبي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:13 م
"100 عام توت عنخ آمون ".. تعرف على التابوت المذهب للفرعون الذهبي التابوت المذهب
كتب محمد أسعد

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تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

 

دُفن جثمان الملك توت عنخ آمون داخل ثلاثة توابيت، وهذا التابوت  هو الأوسط منهم، مصنوع من الخشب المذهب، ومُطعم بالزجاج المُلون.

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يتخذ التابوت هيئة الملك في الوضع الأوزيري، تتقاطع يديه على صدره، ويُمسك بعصا ومذبة، بينما يظهر نص باللغة المصرية القديمة على الجزء السفلي للتابوت.

 

عَثر كارتر على هذا التابوت مُغطى بلفائف من الكتان الأحمر تعلوه أكاليل جافة من الزهور.

 

 


وزارة السياحة والآثار

توت عنخ آمون

الفرعون الذهبي



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