10حالات لا يجوز فيها التصالح على مخالفات المرور.. تعرف عليها "انفوجراف"

كتب عبد الرحمن سيد

أقر قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 عقوبات على المخالفين لقواعد وآداب المرور أثناء قيادة المركبات بالطرق السريعة، ونص القانون على عدم التصالح فى حالات معينة من المخالفات المرورية ومنها:





1- الامتناع عن نقل الركاب وعدم تشغيل العداد وطلب أجرة أكثر من المقررة، أو نقل ركاب تزيد عن الحد الأقصى بداخل السيارة ومن داخل مواقف الانتظار المخصصة وغير المخصصة للمركبات الأجرة.

2- استخراج أو استخدام أكثر من رخصة قيادة أو غير مشروعة من حالة رخصته الأولى، وكذلك كل من اتفق وساعد وساهم بأى طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة.

3- قيادة التوك توك بدون رخصة تسيير، واستخدامه فى غير الغرض المخصص له، وعدم الالتزام بخطوط السير المحددة له.

4- من تسبب فى وقوع حادث أليم ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لأقرب رجل مرور أو إسعاف طبقا للمادة 67 من القانون.





5- عدم قيام مالك المركبة أو حائزها بالإرشاد عمن كان يقود السيارة فى وقت معين عندما يطلب منه رجال الشرطة القيام بذلك.

6- تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح أو سارينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة طبقا للمادة 69 من قانون المرور.

7- القيادة بدون لوحات أو وضع لوحات غير المنصرفة من المرور وكذلك القيادة بدون فرامل السيارة.

8- إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج المنصوص عليها داخل مواد القانون كما لا يجوز تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.





9- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء الخدمة ولا يجوز قيادة المركبة بدون جهاز محدد السرعة أو جهات تسجيل البيانات.

10- حيازة واستعمال أجهزة تكشف مواقع الرادارات أو تؤثر على عملها والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو السير عكس الاتجاه.