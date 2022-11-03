هبوط 13 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "السيارات" بنسبة 1.1%

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع 13 مؤشرًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، أعقبه قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.9%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.8%، وهبط قطاعي مواد البناء، والسياحة والترفيه بنسبة 0.7%، وانخفضت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية، والموارد الأساسية بنسبة 0.6%.

كما تراجع قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، 0.7%، 0.4%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 0.13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.085 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 460 مليون ورقة مالية بقيمة 999.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.93%، والعرب على 5.77%، واستحوذت المؤسسات على 19.46% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 27.3 مليون جنيه، 661.2 ألف جنيه، 8.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.5 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 2043 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13665 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4602 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3226 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1220 نقطة.