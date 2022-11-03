معهد الإسكندرية العالى للإعلام يكرم الزميل محمد ثروت.. صور

فريق المحافظات

كرم معهد الإسكندرية العالى للإعلام الكاتب الدكتور محمد ثروت فى ختام الأنشطة الثقافية لوزارة التعليم العالى" معاهد فيها ثقافة"، حيث تسلم د.محمد ثروت درع وشهادة التكريم من الدكتورة غادة اليمانى عميد المعهد العالى للإعلام بالإسكندرية فى حضور دكتور محمد عثمان وكيل المعهد ومن وزارة التعليم العالى داليا خيرى وأحمد محمد عبد الرحيم مسؤلا النشاط الثقافى بالوزارة.

وكان الدكتور محمد ثروت قدم محاضرة لطلاب المعاهد العليا بالإسكندرية عن الاتجاهات الجديدة فى سوق العمل، بحضور طلاب ومشرفى النشاط بمعاهد الإسكندرية ودمنهور ، تناول فيها أهمية تنمية مهارات الطلاب بجانب النشاط العلمى والثقافى، والتفكير فى سوق العمل وتطوراته والمهن الجديدة وعدم الانتظار للسنة النهائية أو ما بعد التخرج، ضاربا المثل بعدد من نماذج القدوة والنجاح محليا وعالميا، وداعيا الطلاب إلى التعلم الذاتى من خلال مبادرات جوجل وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من المبادرات عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى. مؤكدا أن التعلم الذاتى يفيد الطلاب قبل وبعد التخرج ويؤهلهم لسوق العمل. ودعا الدكتور محمد ثروت الطلاب إلى عدم تضييع وهدر الوقت فى غير فائدة من خلال ترشيد استخدام الانترنت والسوشيال ميديا لما ينفعهم ولا يضرهم.

و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالي، والبحث العلمى ، والإشراف العام السيد عطا- وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم ، و خيرى حسين - وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفنى والطلاب ، و أحمد أبو المحاسن- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، وحنان عبد الر.حمن كبيرة الإخصائيين والمشرف العام على النشاط الثقافى بالوزارة.



جانب من التكريم (1)



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم (3)



