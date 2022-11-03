اليوم السابع
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مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من ألمانيا بعد عامين من توقفها.. صور

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:13 م
مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من ألمانيا بعد عامين من توقفها.. صور مطار الأقصر
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، أولى رحلات شركة Tui Fly Germany  القادمة من دوسلدورف - ألمانيا على متنها 147 راكبا، وذلك بعد توقفها منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة أسبوعيا حتى نهاية الموسم الشتوي بمارس 2023.
 
وقامت سلطات مطار الأقصر الدولى باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وتم توزيع زهور وهدايا تذكارية على الركاب متمنيين لهم قضاء عطلة شتوية دافئة وسعيدة.
 
وكان مطار الأقصر الدولي، استقبل الشهر الماضي أولى رحلات شركة طيران البحر الأحمر المصرية الجديدة، قادمة من مدينة إليكانتي الإسبانية وعليها مجموعة سياحية وعددهم 169 راكبا، وذلك في اطار خطة الدولة لاستقبال السياح من مختلف دول العالم، وافتتاح خطوط طيران جديدة بمختلف المطارات.
 
أولي الرحلات القادمة من ألمانيا
أولي الرحلات القادمة من ألمانيا

مطار الأقصر يستقبل أولي الرحلات القادمة من ألمانيا
مطار الأقصر يستقبل أولي الرحلات القادمة من ألمانيا

مطار الأقصر
مطار الأقصر
 

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