اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة أعلى الطريق فى الطالبية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:55 ص
مصرع طفل صدمته سيارة أعلى الطريق فى الطالبية جثه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة الطالبية، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في منطقة الطالبية مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله الي المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة و تم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

 


امن الجيزة

حادث مرورى

اخبار عاجلة

زحام مرورى

الطالبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة