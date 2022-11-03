مصرع طفل صدمته سيارة أعلى الطريق فى الطالبية

كتب عبد الرحمن سيد

لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمنطقة الطالبية، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية في منطقة الطالبية مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله الي المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة و تم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.