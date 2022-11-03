مصرع طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائى من غسالة فى القناطر الخيرية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة ملابس، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاه.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بوفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مقيمة بقرية الدير دائرة المركز، إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة كهربائية أثناء تشغيلها.
على الفور جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن، وشيع العشرات من أهالي قرية الدير، جثمان الطفلة وسط دموع وأحزان أهليتها إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.
مصرع طفلة إثر تعرضها لصعق كهربائى من غسالة فى القناطر الخيريةالخميس، 03 نوفمبر 2022 01:50 م
جثة - ارشيفية
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي من غسالة ملابس، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفاه.
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