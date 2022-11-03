للعناية بشعرك.. تناول الأطعمة الغنية بالحديد والمليئة بالبروتين منها البيض

كتبت ميرفت رشاد

تتزايد مشاكل الشعر بشكل كبير بين البالغين، من تساقط الشعر إلى الصلع، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب وراء ذلك ، بما في ذلك نمط الحياة المجهد، والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية أو الحرارة التي قد تؤدي في النهاية إلى تلف الشعر..

ما هو الحل؟ التركيز على نظامك الغذائي له أهمية قصوى إذا كنت ترغب في الحفاظ على شعر صحي في معظم الأوقات، إذا كنت تأكل جيدًا ، فإنها تظهر تلقائيًا في الخارج تمامًا مثل أعضاء الجسم الأخرى ، يحتاج الشعر أيضًا إلى وقود لينمو، وقدمت أخصائية التغذية أنجالي موكرجي 5 نصائح للنظام الغذائي لمساعدتك في الحصول على شعر صحي، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

قالت خبيرة التغذية ، إن الشعر الصحى نتيجة لصحتنا الداخلية، تتطلب كل خصلة من شعرنا إمدادًا ثابتًا بالعناصر الغذائية الأساسية، وبالتالي ، فإن استهلاك كميات كافية من البروتينات والفيتامينات والمعادن ضروري لتزويد شعرك بكل ما يحتاجه ليبقى لامعًا وقويًا.





إليك النصائح الخمس التي يجب اتباعها للحصول على شعر صحي:

1- زد من تناولك للأطعمة الغنية بالحديد والمليئة بالبروتين مثل البيض والخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة وفول الصويا والأسماك والخضراوات النيئة والفواكه والمكسرات والبقول واللبن الرائب.

2- أدخل الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي مثل القمح الكامل.

3- أدخل العصائر في نظامك الغذائي المليء بمضادات الأكسدة والحديد والكالسيوم مثل السبانخ مع عصير الطماطم

4- يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي يشمل الأعشاب مثل Brahmi و Bhringraj مفيدًا للغاية لتقليل تساقط الشعر وتغذية الجذور.

5- حاول تجنب الأطعمة المكررة وسكر المائدة.

عند الحديث عن المشكلات المتعلقة بالشعر ، يعاني الكثير من الناس من الشعر الرمادي منذ أن كانوا صغارًا جدًا، وفقًا لأنجالي مكرجي ، هناك أسباب مختلفة وراء ذلك ، في كثير من الحالات ، يمكن أن يرث الشيب المبكر للشعر من الوالدين أو الأجداد، قد يؤدي نقص البروتين في جسمك أيضًا إلى شيب الشعر ، ولهذا من المهم تناول الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين، قد تؤدي فترات الإجهاد الطويلة أيضًا إلى حدوث هذه الحالة ، أولئك الذين يشربون الكثير من الشاي أو القهوة ، قد يكون لديهم شعر رمادي مبكرًا جدًا مقارنة بالآخرين.