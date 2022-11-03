غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.