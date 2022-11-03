اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 12:50 م
غدا شبورة كثيفة وطقس مائل للحرارة نهارا.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة شبورة - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد ، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة