ضبط سيارة تلقى المخلفات على الطريق العام بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شن رجال الإشغالات وفريق العمل الميداني بالجيزة، حملة ل إزالة الإشغالات ورفع المخلفات والقمامة من الطرق، ورصد السيارات التي تلقي المخلفات على الطريق العام بمركز أوسيم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام، وتكثيف حملات رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة بصفة دورية للتصدي للمخالفات وردع المخالفين، وتنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التي تلقي المخلفات بالطريق العام.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة مخالفة للقانون تُلقي المخلفات على الطريق العام بطريق أوسيم-البراجيل بمركز أوسيم، والتحفظ على السيارة وإيداعها في جراج المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.