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رئيس وزراء باكستان السابق يطمئن أنصاره بعد محاولة اغتياله.. فيديو

الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:22 م
رئيس وزراء باكستان السابق يطمئن أنصاره بعد محاولة اغتياله.. فيديو عمران خان
كتبت: هناء أبو العز

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طمأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أنصاره بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة، بعد ظهر الخميس، وبحسب ما نشرته شبكة سكاى نيوز العربية نقلت عدسات الكاميرات ظهور خان أمام حشود المجتمعين للاطمئنان على صحته.
 
 
وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عاما، بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقى العلاج، وسط حالة من الهلع في المكان.
 
وأصيب أعضاء آخرون من حزب الإنصاف، خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط توتر سياسي كبير.
 
وكان عمران في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أكدت وكالة "فرانس برس"، مقتل الشخص الذي أطلق النار.

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اغتيال عمران خان

باكستان



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