رئيس وزراء باكستان السابق يطمئن أنصاره بعد محاولة اغتياله.. فيديو

طمأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أنصاره بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال الفاشلة، بعد ظهر الخميس، وبحسب ما نشرته شبكة سكاى نيوز العربية نقلت عدسات الكاميرات ظهور خان أمام حشود المجتمعين للاطمئنان على صحته.
My leader after getting a bullet in his leg.#عمران_خان_ہماری_ریڈ_لاین_ہے #imrankhanourredlinepic.twitter.com/21Kp9oCokV— Ali (@ZingerAli7) November 3, 2022
وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عاما، بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقى العلاج، وسط حالة من الهلع في المكان.
وأصيب أعضاء آخرون من حزب الإنصاف، خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط توتر سياسي كبير.
وكان عمران في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أكدت وكالة "فرانس برس"، مقتل الشخص الذي أطلق النار.
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