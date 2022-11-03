تداول فيديو لمحاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

كتب أحمد جمعة

تداول نشطاء باكستانيون على وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يبرز إصابة رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان برصاصة فى قدمه، ونقله بواسطة الحراسة الأمنية التابعة له لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، بإصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان برصاصة فى القدم، بعد إطلاق النار على موكبه بواسطة أحد الاشخاص الذى تم إلقاء القبض عليه بواسطة أنصار عمران خان، مشيرة لإصابة أحد أحد مرافقي عمران خان بجروح.

Footage from the container when Imran Khan shot on his leg. pic.twitter.com/rE3CyMoTdP — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) November 3, 2022

وقال DawnNewsTV الباكستانى، إن عمران خان تم نقله إلى المستشفى، مؤكدة وصول فرقة من شرطة البنجاب الباكستانية إلى الموقع للتحقيق فى الواقعة.

ويقود خان مسيرة احتجاجية صوب إسلام اباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وأفاد أحد مساعدى خان أن الأخير أصيب فى قدمه إثر إطلاق نار خلال التجمّع السياسي.

واعتقلت السلطات الباكستانية مشتبها به في مهاجمة موكب عمران خان، ويتحدث "حزب الإنصاف" عن محاولة اغتيال عمران خان ودعا أنصاره للتظاهر.