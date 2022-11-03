اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

خليك واعى.. لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا.. إنفوجراف

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:32 م
خليك واعى.. لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا.. إنفوجراف لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول ظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا فى عدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز  مع وزارة الصحة والسكان التى نفت تلك الأنباء.
 
لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا
لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء الكوليرا
 
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لظهور حالات إصابة بوباء "الكوليرا" فى أى من محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن مصر خالية تماماً من وباء "الكوليرا"، وأنه لم يتم رصد أى حالات مصابة بـ"الكوليرا" فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، مُشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال فى الاكتشاف والرصد المبكر لأى أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب المرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة، حيث يتم فحص جميع الركاب القادمين من تلك الدول.

إصابة بوباء الكوليرا

الكوليرا

الصحة

حقيقة وجود اصابات بالكوليرا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة