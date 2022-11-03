"حماية المستهلك" يفاجئ المحلات التجارية بحملات ليلية للتصدى لغلاء الأسعار

كتب مدحت وهبة

شن جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، حملات مكثفة ليلا على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدى لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19088".

وتستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك فى المرور على الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد أن دور الدولة فى التدخل فى السوق الحر لا بد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب، وأهم شىء هو توافر السلع، موجها رسالة للمواطنين، قائلا: "الحكومة لن تكون رقيبا على مئات الآلاف من المحلات، والمواطن اللى يلاقى مغالاة فى الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك"، وأن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالى الدعم اللى هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.