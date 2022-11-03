تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 843 شاحنة و 60 سيارة .



شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 425 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 418 شاحنة و 34 سيارة .



استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وايلة وغادرت السفن بريدج وسينا وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .

