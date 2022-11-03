تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 843 شاحنة و 60 سيارة .
شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 425 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 418 شاحنة و 34 سيارة .
استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.
كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وايلة وغادرت السفن بريدج وسينا وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .
تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالخميس، 03 نوفمبر 2022 09:16 ص
موانى البحر الاحمر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 843 شاحنة و 60 سيارة .
الموضوعات المتعلقة
تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالأربعاء، 02 نوفمبر 2022 10:09 ص
تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:02 ص
تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:33 ص
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمرالسبت، 29 أكتوبر 2022 10:29 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة