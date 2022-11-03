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تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 03 نوفمبر 2022 09:16 ص
تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 843 شاحنة و 60 سيارة .

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 425 شاحنة و 26 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 418 شاحنة و 34 سيارة  .

استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 بينما غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفن بريدج وسينا وايلة وغادرت السفن بريدج وسينا وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .
 


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