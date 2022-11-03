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انطلاق ملتقى الحوار بين الشرق والغرب بالبحرين بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:55 م
انطلاق ملتقى الحوار بين الشرق والغرب بالبحرين بمشاركة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ملتقى الحوار بين الشرق والغرب
رسالة المنامة – محمود جاد

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محمود-جاد
 

انطلق اليوم الخميس، فعاليات ملتقى البحرين للحوار تحت عنوان "الشرق والغرب من أجل التقارب"، والذى يشهد سلسلة من اللقاءات.

 

ويشهد ملتقى البحرين للحوار مشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

 

ويأتي ملتقى البحرين للحوار برعاية وحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.

 

ويناقش ملتقى البحرين للحوار خلال جلساته عدة محاور تعزز وترسخ السلام والعيش المشترك، منها أهمية الحوار بين الأديان، تجارب تعزيز التعايش العالمي والأخوة الإنسانية، التعايش السلمي، دور رجال وعلماء الأديان في معالجة تحديات العصر، التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي.

 

ويشهد اليوم الختامي لملتقى البحرين للحوار ثلاثة كلمات رئيسة يلقيها ملك البحرين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس.


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