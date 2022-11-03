وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن "استئناف مشاركة روسيا في صفقة الحبوب لا يعني تمديدها، ولا يزال يتعين علينا مناقشة التمديد رسميا، فالموعد النهائي للصفقة لم ينته بعد.. بحلول التاسع عشر من الشهر الجاري، وقبل اتخاذ قرار بشأن الاستمرار، سيكون من الضروري تقييم فعالية الصفقة"، مشددا على أنه سيكون من المهم أيضا تقييم تنفيذ جميع الأطراف لها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت - أمس - استئناف مشاركتها باتفاق الحبوب بعد حصولها على ضمانات أوكرانية مكتوبة بعدم استخدام الممرات الآمنة لأغراض عسكرية.

وفي سياق منفصل، كشف بيسكوف عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، اليوم الخميس، فى موسكو، مع رئيس مجلس الشعب بالجمعية الوطنية لتركمانستان والرئيس السابق للبلاد بردي محمدوف.

وقال إن الرئيس الروسى سوف يمنح الرئيس السابق لتركمانستان وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الرابعة، موضحا أن المباحثات بين بوتين وبردي محمدوف ستشمل مناقشة تطوير العلاقات بين روسيا وتركمانستان والقضايا الدولية"، منوها بأنه عندما كان بردى محمدوف رئيسا لتركمانستان التقى به الرئيس بوتين عدة مرات، حيث أقيمت علاقات بناءة بينهما.

