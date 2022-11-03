"القرية الزراعية المستدامة بالوادي الجديد" ضمن أفضل المشاريع الخضراء على مستوى الجمهورية

الوادي الجديد- فريق المحافظات

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، باحتفالية الإعلان عن المشروعات الـ 18 الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية، التي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء والمحافظين ومنسقي الأمم المتحدة والمبادرة.

وأعرب الزملوط عن تهنئته وتقديره للإعلان عن فوز مشروع القرية الزراعية المستدامة بالوادي الجديد، وهو المشروع السفير للمحافظة، ضمن أفضل 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية، من إجمالي 6281 مشروعا متقدما، والذي يختص بدعم صغار المزارعين ومواجهة معضلة (المياه /الغذاء/الطاقة)، والمقرر مشاركته بمؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ.

كما وجه المحافظ شُكره للجنة التنفيذية بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ، لجهودهم خلال مراحل تقييم وفرز المشروعات المشاركة بالمبادرة والتي بلغ عددها 157 مشروعًا على مستوى المحافظة.