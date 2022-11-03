اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"القرية الزراعية المستدامة بالوادي الجديد" ضمن أفضل المشاريع الخضراء على مستوى الجمهورية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 10:29 م
"القرية الزراعية المستدامة بالوادي الجديد" ضمن أفضل المشاريع الخضراء على مستوى الجمهورية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الخميس، باحتفالية الإعلان عن المشروعات الـ 18 الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية، التي أُقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن فعاليات استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء والمحافظين ومنسقي الأمم المتحدة والمبادرة.

وأعرب الزملوط عن تهنئته وتقديره للإعلان عن فوز مشروع القرية الزراعية المستدامة بالوادي الجديد، وهو المشروع السفير للمحافظة، ضمن أفضل 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية، من إجمالي 6281 مشروعا متقدما، والذي يختص بدعم صغار المزارعين ومواجهة معضلة (المياه /الغذاء/الطاقة)، والمقرر مشاركته بمؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ.

كما وجه المحافظ شُكره للجنة التنفيذية بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ، لجهودهم خلال مراحل تقييم وفرز المشروعات المشاركة بالمبادرة والتي بلغ عددها 157 مشروعًا على مستوى المحافظة.


الوادي الجديد

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اخبار الوادي الجديد

مؤتمر المناخ

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

السفير هشام بدر: مبادرة المشروعات الخضراء مكنت كل محافظة من حل مشكلاتها البيئية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:01 م

رانيا المشاط تُشارك بفعاليات مؤتمر إعلان الفائزين فى مبادرة المشروعات الخضراء

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:18 م

خلال مشاركته فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكى.. رئيس الوزراء: مصر تتبنى معايير الاستدامة.. والمبادرة ستصبح فعالية سنوية.. ويكرم أصحاب المشروعات المتأهلة "سفراء المحافظات"

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:12 م

بنى سويف تشارك فى فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.. صور

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة