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الدفاع الروسية: الجيش السورى تصدى لمسلحين تسللوا من المنطقة تحت السيطرة الأمريكية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:00 ص
الدفاع الروسية: الجيش السورى تصدى لمسلحين تسللوا من المنطقة تحت السيطرة الأمريكية عناصر من الجيش السورى - أرشيفية
وكالات

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علن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الجيش السوري تصدى لمحاولة المسلحين التسلل من المنطقة تحت سيطرة الولايات المتحدة بجنوب سوريا إلى الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية.

وجاء في بيان لنائب رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء أوليغ يغوروف، الأربعاء، أن "مجموعة من المسلحين على متن سيارتي بيك أب و3 دراجات نارية حاولت التسلل إلى خارج المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن "وحدات القوات الحكومية السورية تصدت لهذا الهجوم بنجاح".

وأشار المركز الروسي إلى أن عسكريا سوريا واحدا أصيب بجروح جراء الاشتباك.


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