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البحوث الفلكية: القمر يقترن مع كوكب المشترى وشهب الثوريات تمطر سماء مصر غدا

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:00 ص
البحوث الفلكية: القمر يقترن مع كوكب المشترى وشهب الثوريات تمطر سماء مصر غدا وابل شهب - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد غدا الجمعة 4 نوفمبر، مع اقتران القمر والمشترى، حيث يقترن القمر مع كوكب المشترى (عملاق المجموعة الشمسية) عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروبهما الساعة 2:45 فجر اليوم التالى.
 
وأشار أستاذ الفلك، فى تصريحات له، إلى أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر نوفمبر 2022، موضحا أن هذا الشهر سيشهد 6 اقترانات وزختى شهب وبدر وخسوف، وتقابل ومحاق.
 
وأضاف تادرس أن الكرة الأرضية ستشهد أيضا يومى الجمعة والسبت 4 - 5 نوفمبر مع زخة شهب الثوريات، وهى زخة شهابية صغيرة يبلغ متوسط عدد الشهب فيها حوالى 10 شهب في الساعة، ومع ذلك تشتهر هذه الزخة بالشهب عالية السطوع، تنتج شهب الثوريات من حبيبات الغبار التي يخلفها الكويكب 2004 - TG10، وأيضا من مخلفات المذنب 2P-Encke، وتستمر هذه الزخة من 7 سبتمبر إلى 10 ديسمبر وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 4 نوفمبر وفجر 5 نوفمبر.
 
وسيحجب القمر شبه الكامل الكثير من الشهب باستثناء اللامع منها، وأفضل مشاهدة ستكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة، حيث تظهر الشهب كما لو كانت آتية من برج الثور وهو سبب تسميتها، كما يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان آخر في السماء.

شهب

زخات الشهب

القمر

اقتران القمر والمشترى

القمر والمشترى

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