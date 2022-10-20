ذروة "الجباريات 2022" تمطر سماء مصر غدا بـ20 شهابا فى الساعة

كتب محمود راغب

ستصل زخة شهب الجباريات السنوية ذروة تساقطها من منتصف ليل غد الجمعة 21 أكتوبر وخلال الساعات قبل شروق شمس السبت 22 أكتوبر، وهذه السنة القمر سيكون في طور هلال نهاية الشهر المتناقص ولن يظهر حتى ساعات الفجر، لذلك لن يؤثر ضوءه على رؤية الشهب حتى وقت متأخر من الليل بسماء الوطن العربى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يتوقع أن تنتج الشهب أفضل عروضها فى الساعات حول الساعة 05:00 فجرًا بالتوقيت المحلي عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعه في السماء.

وتعبر الكرة الأرضية في هذا الوقت من العام خلال الأجسام النيزكية المنتشرة على طول مدار المذنب هالي مصدر هذه الشهب، والتي تضرب الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب ولكن ليس لها تأثير على كوكبنا.

شهب الجباريات تنشط سنوياً خلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 7 نوفمبر وهي ليست من زخات الشهب القوية وهي غير معروفة بإنتاج العواصف الشهابية، فعادة من موقع مظلم في عدم وجود وظروف جوية مثالية يمكن رؤية ما بين 10 إلى 20 شهابا بالساعة عند ذروتها، طبعا هناك دائما عنصر المفاجأة المحتملة عندما يتعلق الأمر بزخات الشهب والأمر متروك للرصد الميداني.

وتُعرف شهب الجباريات بأنها شهب سريعة للغاية حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتر بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافته لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوان بعد اختفاء الشهاب نفسه وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون الشهاب ساطعًا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

إن نقطة إشعاع شهب الجباريات توجد في اتجاه نجوم الجبار أو الجوزاء والتي ترصد مرتفعة في السماء بالأفق الجنوبي الشرقي عند منتصف الليل خلال شهر اكتوبر ومن هنا جاءت تسمية هذه الشهب.

وتعتبر نجوم الجبار (الجوزاء) واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن التعرف عليها حيث تضم ثلاثة نجوم على خط واحد متوسطة اللمعان تمثل حزام الجبار والمع نجم في السماء الشعرى يقع إلى الجنوب من نجوم الجبار.

لمحاولة رؤية شهب الجباريات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن اضواء المدن، وليس على الراصد النظر مباشرة نحو نجوم الجبار لرؤية الشهب حيث يمكن أن تظهر من كل الاتجاهات في جميع أنحاء السماء ولكن عند تتبع مسار الشهب سوف يلاحظ أنها تنطلق ظاهريًا من نقطة شمال النجم منكب الجوزاء.

جدير بالذكر أن المذنب هالي -مصدر شهب الجباريات- سيكون اقترابه التالي من الشمس (نقطة الحضيض) في يوليو 2061.