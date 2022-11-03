ارتفاع عدد ضحايا تصادم الصحراوى الشرقى بسوهاج لـ26 مصابا و3 وفيات

سوهاج - محمود مقبول

ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم الذى وقع قبل قليل بين سيارتى أجرة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 10 والكيلو 60 على الطريق إلى 26 مصابا و3 حالات وفاة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان الطريق الصحراوى الشرقى قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة 26 ووفاة 3 آخرين، وانتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور إلى مكان الحادث لمتابعة عملية نقل المصابين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتين ميكروباص ووجود متوفين ومصابين وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 إتجاه بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم ه ع أ 4521 تتبع إدارة مرور سوهاج وبين السيارة " ميكروباص" وتحمل لوحة معدنية رقم 8532 ص أ ط تتبع إدارة مرور قنا.

نتج عن حادث التصادم بين السيارتين بعد عملية الحصر ونقل المصابين إصابة 26 شخصا ووفاة 3 آخرين من مستقلى السيارتين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى .

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور وعدد من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوى الشرقى لمتابعة الحادث ومتابعة أعمال نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وسنوافيكم بباقى التفاصيل..