أمراض تسبب النحافة.. أبرزها فرط نشاط الغدة الدرقية

كتبت فاطمة ياسر

النحافة تعد من الأمور المسببة للشعور بالإحراج الشديد، لأن بعض الأشخاص يعتقدون أن الشخص المصاب بها مريض، ونجد أن الماصبين بها يسعون بشتي الطرق للوصول ل زيادة الوزن ، ولكن في الكثير من الأحيان هناك العديد من الأمراض التي تكون السبب في الإصابة بالنحافة، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع “WEBMED”، ومنها:

-فرط نشاط الغدة الدرقية، أي عندما تفرز الكثير من الهرمونات الخاصة بها، ومن المعروف أن الغدة الدرقية تتحكم في العديد من الوظائف في الجسم، ومنها التمثيل الغذائي، ولذا عندما يتم فرط نشاطها يقوم جسم الشخص بحرق السعرات الحرارية بسرعة وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير مقصود.

-التهاب المفاصل الروماتويدي، الذي يعد أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل الجهاز المناعي ويهاجم بطانة المفاصل، ويؤدي إلى الالتهاب، وبالتالي تسريع عملية التمثيل الغذائي وتقليل الوزن بشكل سريع.

-مرض السكر، الذي يعتبر سببا لفقدان الوزن بشكل سريع، حيث إنه حال المعاناة من تلك الحالة يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين، وبدونه، لا يمكن للجسم استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، مما يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولذا يجب التخلص من هذا الأمر علي الفور عن طريق تنظيم نسبة السكر بالدم.

-الاكتئاب يعد من الأمراض النفسية التي لها أثر سيئ جدا علي الشخص المصاب به، فقد يكون فقدان الوزن أحد الآثار الجانبية للاكتئاب، حيث يؤثرعلى نفس أجزاء الدماغ التي تتحكم في الشهية وبالتالي تعرض الشخص المصاب به لزيادة فقدان الوزن.